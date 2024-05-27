Седан Chery Arrizo 8 обрел новую версию и подешевел в России

В конфигуратор добавилась начальная сборка Comfort за 2,8 миллиона рублей. Отказаться придётся от атмосферной подсветки интерьера, передних парктроников, системы кругового обзора, шторок безопасности, полноразмерной запаски, электрорегулировок и вентиляции передних кресел, памяти настроек зеркал, беспроводной зарядки для гаджетов и ассистентов активной безопасности.