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Лучшим водителям «БелАЗов» в Кузбассе вручили кроссоверы

Лучшим водителям «БелАЗов» в Кузбассе вручили кроссоверы

Львиную долю регионального рынка карьерных самосвалов занимает техника «БелАЗ». Традиционно официальный представитель завода – компания «БелАЗ-24» в канун главного праздника Кузбасса – Дня шахтёра, чествует лучших представителей угольной отрасли.

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