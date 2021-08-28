Лучшим водителям «БелАЗов» в Кузбассе вручили кроссоверы

Львиную долю регионального рынка карьерных самосвалов занимает техника «БелАЗ». Традиционно официальный представитель завода – компания «БелАЗ-24» в канун главного праздника Кузбасса – Дня шахтёра, чествует лучших представителей угольной отрасли.
Львиную долю регионального рынка карьерных самосвалов занимает техника «БелАЗ». Традиционно официальный представитель завода – компания «БелАЗ-24» в канун главного праздника Кузбасса – Дня шахтёра, чествует лучших представителей угольной отрасли.
Свежие комментарии