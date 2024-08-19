Региональные предприятия применяют инновационные технологии в производстве

<span style="font-family: var(--ui-font-family-primary, var(--ui-font-family-helvetica)); text-align: justify;">На машиностроительном предприятии «НПО «Звезда» производится современное промышленное оборудование, а также инновационные строительные материалы из стеклопластика.
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