TGT стремится сделать модели ИИ более безопасными

Выросший иммигрантом, Сирил Горлла сам научил себя кодить - и занимался этим, как одержимый. «Я завалил курс программирования в муниципальном колледже моей матери в 11 лет, на фоне периодического отключения бытовых коммуникаций», - рассказал он.