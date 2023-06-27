Живая Кубань

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Бывший кубанский спортсмен Сергей Шубенков попал в ДТП на мотоцикле

Бывший кубанский спортсмен Сергей Шубенков попал в ДТП на мотоцикле

Бывший кубанский спортсмен Сергей Шубенков попал в ДТП на мотоциклеЧемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков, в прошлом выступавший при финансовой поддержке Краснодарского края, упал с мотоцикла и сломал ключицу.

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