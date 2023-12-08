Байден пытается выбить помощь Киеву: Готов на уступки по мигрантам

Белый дом занялся проработкой уступок конгрессу для помощи Украине.Американский президент Джо Байден всё никак не может смириться с тем, что его идею с многомиллиардной помощью Киеву зарубили на корню в Конгрессе.
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