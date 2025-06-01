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Феникс как обычно чудит . Кинули минус по номеру, я так понимаю доначислили за подорожавший тариф. Но и после того как баланс положительный - услуга заблокирована.

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