За два дня инспекторы ГИБДД задержали в Приморье более 50 пьяных водителей

Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие выходные 18−19 декабря на дорогах Приморья выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 54 водителя с признаками опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.