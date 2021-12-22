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За два дня инспекторы ГИБДД задержали в Приморье более 50 пьяных водителей

За два дня инспекторы ГИБДД задержали в Приморье более 50 пьяных водителей

Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие выходные 18−19 декабря на дорогах Приморья выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 54 водителя с признаками опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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