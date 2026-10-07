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Царьград

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«Я видел документы»: Михалков о подготовке украинцев к войне с Россией с 1991 года

«Я видел документы»: Михалков о подготовке украинцев к войне с Россией с 1991 года

Никита Михалков заявил, что граждан Украины намеренно готовили к войне с Россией с 1991 года.Режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков заявил RT, что украинцев готовили к войне с Россией с 1991 года.

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