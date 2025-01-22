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Царьград

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Росприроднадзор требует от Таймырской компании 34,7 млн рублей за загрязнение

Росприроднадзор требует от Таймырской компании 34,7 млн рублей за загрязнение

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края, требуя взыскать с Таймырской топливной компании 34,7 млн рублей за загрязнение почвы в Дудинке.

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