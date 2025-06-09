Ревва - Пирожков, как один из примеров неблагодарности к стране, за счет которой он много лет прекрасно живет

Владимир Елкин

Вопрос не в том, что это дерьмо постоянно суетится на ТВ, получая громадные гонорары, и получило российский паспорт, а в том, какая сволочь из НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ обеспечивает ему эти гонорары и выдала паспорт НАШЕЙ страны!!!