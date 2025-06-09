Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ревва - Пирожков, как один из примеров неблагодарности к стране, за счет которой он много лет прекрасно живет

Ревва - Пирожков, как один из примеров неблагодарности к стране, за счет которой он много лет прекрасно живет

Пенсионерка со стажем Всё. Не читаю новости. Не смотрю телевизор. Каждый день расстраиваюсь до слез.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Вопрос не в том, что это дерьмо постоянно суетится на ТВ, получая громадные гонорары, и получило российский паспорт, а в том, какая сволочь из НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ обеспечивает ему эти гонорары и выдала паспорт НАШЕЙ страны!!!
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10 час.
ПавелЗзаварзин
Страна кишит предателями. Кто виноват? Кто это позволяет.
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9 час.
Валентина смольникова
Гнать его надо, а не паспорт выдавать
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7 час.
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