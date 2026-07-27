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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макаров о Чалове: «Один из лучших форвардов в России. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?»

Денис Макаров назвал Федора Чалова из « Кайсериспора » одним из лучших форвардов в России. Макаров выступал за турецкий клуб во второй половине прошлого сезона.

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