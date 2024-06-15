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Новые роли и противодействие: применение украинских БПЛА в разных сферах

Новые роли и противодействие: применение украинских БПЛА в разных сферах

БПЛА распространенных коммерческих моделей применяются по обе стороны фронта. Фото Минобороны РФВ ходе принудительной демилитаризации украинские формирования потеряли значительную часть имевшихся ранее вооружений и техники.

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