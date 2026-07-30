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InsurtechDay 2026: как страховой сектор конкурирует за лидерство в сфере ИИ

InsurtechDay 2026: как страховой сектор конкурирует за лидерство в сфере ИИ

В Москве прошел InsurtechDay 2026 - Форум трансформаторов страхового рынка, организованный ИД «Регламент» и АСН и собравший более 250 участников и свыше 30 спикеров, включая представителей Сбера, «Ингосстраха», «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтрахования», «Ренессанс Страхования», «Совкомбанк Страхования», «СОГАЗа», «Т-Страхования», а также «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

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