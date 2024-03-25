В Приамурье задержан управляющий директор рудника "Пионер"

Следователи задержали по подозрению в нарушении требований безопасности управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области России, где 18 марта произошел обвал и под завалами находятся 13 человек.
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