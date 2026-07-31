Судно из России остановило транзит через Босфор из-за поломки двигателя

Турецкое управление береговой охраны сообщило о временной приостановке транзита судов через Босфор из-за поломки двигателя у сухогруза HACI HÜSEYİN с российским грузом в 22 тысячи тонн железной руды, следовавшего в Искендерун.
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