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Царьград

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Судно из России остановило транзит через Босфор из-за поломки двигателя

Судно из России остановило транзит через Босфор из-за поломки двигателя

Турецкое управление береговой охраны сообщило о временной приостановке транзита судов через Босфор из-за поломки двигателя у сухогруза HACI HÜSEYİN с российским грузом в 22 тысячи тонн железной руды, следовавшего в Искендерун.

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