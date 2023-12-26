Кардиолог Хачирова: людям с болезнями сердца не стоит полностью отказываться от кофе

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нет смысла полностью исключать кофе из рациона. В этом случае достаточно будет определить конкретно свою дозировку, сообщила врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова в эфире радио Sputnik.