Кардиолог Хачирова: людям с болезнями сердца не стоит полностью отказываться от кофе

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нет смысла полностью исключать кофе из рациона. В этом случае достаточно будет определить конкретно свою дозировку, сообщила врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова в эфире радио Sputnik.
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