На выборах в тульских колониях и СИЗО 8 сентября откроются избирательные участки

Досрочные выборы нового губернатора и депутатов облдумы и гордумы проводят в Тульской области около 11 тысяч членов региональной избирательной комиссии, заявил ее председатель Павел Веселов сегодня утром, 6 сентября.
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