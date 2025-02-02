Рубио сообщил о нежелании Трампа сохранять статус-кво в Панамском канале

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с панамским президентом Хосе Раулем Мулино сообщил о том, что американский лидер Дональд Трамп не намерен сохранять статус-кво в Панамском канале в связи с возросшим влиянием Китая в регионе.