Сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство, совершенных 35 лет назад

В октябре 1991 года в Ленинском районе города Кемерово неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин, один из которых скончался на месте происшествия, второй потерпевший получил ранения в живот и бедро, однако выжил.