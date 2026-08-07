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Порядок, государство

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Сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство, совершенных 35 лет назад

В октябре 1991 года в Ленинском районе города Кемерово неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин, один из которых скончался на месте происшествия, второй потерпевший получил ранения в живот и бедро, однако выжил.

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