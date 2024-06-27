Арестович* не идет воевать за Украину, потому что боится «Искандеров»

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что не приезжает из-за границы на Украину и не идет на фронт, потому что россияне сразе же ударят по нему «Искандером», когда координаты его нахождения «сдадут свои», – сообщают в четверг, 27 июня, украинские СМИ.