Эксперты оценили риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке

США опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке, а именно открытия новых фронтов — Израиль не только продолжает военные действия в Газе, но и проводит точечные операции за пределами анклава, нацеленные на руководство исламских группировок.
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