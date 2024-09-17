Всплыла правда про уехавшую из России Пуговку из «Папиных дочек»

Про актрису рассказал режиссер ситкома. Катя Старшова Кадр из сериалаАктриса Катя Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала продолжать актерскую карьеру, когда съемки проекта закончились.
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