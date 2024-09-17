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Всплыла правда про уехавшую из России Пуговку из «Папиных дочек»

Всплыла правда про уехавшую из России Пуговку из «Папиных дочек»

Про актрису рассказал режиссер ситкома. Катя Старшова Кадр из сериалаАктриса Катя Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала продолжать актерскую карьеру, когда съемки проекта закончились.

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