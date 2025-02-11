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Онколог Каприн сообщил, что средний возраст больных раком составляет 65 лет

Онколог Каприн сообщил, что средний возраст больных раком составляет 65 лет

В России средний возраст пациентов с онкологическими заболеваниями составляет 65 лет. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА Новости.

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