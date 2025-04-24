В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции

«Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России совместно с коллегами из столичного Главка и ФСБ России задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции.
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