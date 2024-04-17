В России предложили запретить продажу алкоголя в упаковке до 250 грамм

НС

Николай Савинов

В России нужно изменить закон продажи алкоголя.ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ С 23 ЧАСОВ ДО 10 УТРА.Трудовой народ должен спать по ночам.А в место этого,у всех этих ночных ресторанах и питейных заведениях начинается вакханалья. Все эти тунеядцы,уголовные элементы начинают скапливаться в этих борделях,начинается активная продажа наркотических и психотропных препаратов.Если взять Москву и Питер,то статистика показывает,каждую ночь в этих борделях происходит огнестрельное или ножевое преступление.Колокольцеву нужно было уже давно такое предложение выдвинуть,но видимо они в доле с этими бордельщиками.