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Петербургский дневник

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В России предложили запретить продажу алкоголя в упаковке до 250 грамм

В России предложили запретить продажу алкоголя в упаковке до 250 грамм

Из-за небольшого объема цена на такие напитки значительно ниже стандартных Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть возможность запрета продажи алкогольных напитков в упаковке от 50 до 250 грамм в розничных магазинах, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте.

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Комментарии
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НС
Николай Савинов
В России нужно изменить закон продажи алкоголя.ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ С 23 ЧАСОВ ДО 10 УТРА.Трудовой народ должен спать по ночам.А в место этого,у всех этих ночных ресторанах и питейных заведениях начинается вакханалья. Все эти тунеядцы,уголовные элементы начинают скапливаться в этих борделях,начинается активная продажа наркотических и психотропных препаратов.Если взять Москву и Питер,то статистика показывает,каждую ночь в этих борделях происходит огнестрельное или ножевое преступление.Колокольцеву нужно было уже давно такое предложение выдвинуть,но видимо они в доле с этими бордельщиками.
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