Культурный продукт для бумеров и зумеров: В Казани прошел опен-ток «Фешин.Путешествие»

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» На площадке нового здания театра Галиаскара Камала, при поддержке Национального музея РТ и студии языковой локализации «Юнивойс» прошел второй опен-ток в рамках проекта «Фешин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии