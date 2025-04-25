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Татар-информ

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Культурный продукт для бумеров и зумеров: В Казани прошел опен-ток «Фешин.Путешествие»

Культурный продукт для бумеров и зумеров: В Казани прошел опен-ток «Фешин.Путешествие»

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» На площадке нового здания театра Галиаскара Камала, при поддержке Национального музея РТ и студии языковой локализации «Юнивойс» прошел второй опен-ток в рамках проекта «Фешин.

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