После Call of Duty 4: Modern Warfare в студии отказались от идеи создать улучшенный Counter-Str...

После Call of Duty 4: Modern Warfare в студии отказались от идеи создать улучшенный Counter-StrikeФраншиза Call of Duty празднует свое 20-летие, и в честь этой даты портал IGN опубликовал статью “Как Call of Duty заново создала шутер от первого лица”.
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