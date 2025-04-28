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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Horizon Forbidden West впервые запустили в разрешении 8K при 120 Гц через HDMI 2.1

Horizon Forbidden West впервые запустили в разрешении 8K при 120 Гц через HDMI 2.1

Horizon Forbidden West впервые запустили в разрешении 8K при 120 Гц через HDMI 2.1Компания Samsung провела первую в мире публичную демонстрацию игры Horizon Forbidden West в разрешении 8K с частотой обновления кадра 120 Гц на телевизоре с поддержкой HDMI 2.

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