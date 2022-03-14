Закон и Порядок

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СМИ Австрии: "Мы фатально зависим от газа из России" Комментарии австрийцев

СМИ Австрии: "Мы фатально зависим от газа из России" Комментарии австрийцев

Статья, посвящённая данной теме, вышла на австрийском новостном издании Der Standard. Ссылку на оригинал статьи я оставлю в конце публикации.

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