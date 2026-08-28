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Царьград

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Гоп-стоп по-французски. В МИД назвали "откровенным разбоем" захваты танкеров Парижем

Гоп-стоп по-французски. В МИД назвали "откровенным разбоем" захваты танкеров Парижем

В МИД России ответили на действия французских военных моряков, которые с сентября прошлого года задержали уже пять танкеров в открытом море.

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