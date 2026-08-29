В Татарстане из реки Белая достали тело 40-летнего мужчины

Из реки в Актанышском районе РТ извлекли тело утонувшего мужчины. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мужчина один рыбачил на реке Белая близ села Татарские Ямалы и в какой-то момент упал с берега в холодную воду.