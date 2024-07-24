"Противник убегал": военные рассказали об освобождении Урожайного

Экипаж ставшего уже знаменитым танка с позывным "Родной", который на фронте называют "Царь-Мангал", сыграл решающую роль в штурме позиций ВСУ в поселке Урожайное – это важнейшее южно-донецкое направление, где противник построил глубоко эшелонированную оборону.