www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Служба внешней разведки России выпустила доклад, где отмечено, что основную деструктивную роль в украинском конфликте играет Великобритания.
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