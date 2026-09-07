Дональд Туск раскритиковал польских политиков, приветствовавших успех АдГ в Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с критикой в адрес польских политиков, которые выразили радость по поводу успеха ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в земельный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт.