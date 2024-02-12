Диетолог Бишофф: 3 продукта ускорят похудение

Считается, что хлеб и другие углеводные продукты способствуют набору веса. Это не совсем так. Доктор медицинских наук Хейли Бишофф утверждает, если на завтрак плотно перекусить богатыми клетчаткой продуктами, похудение будет более результативным.
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