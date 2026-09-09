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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Слуцкий: «Мне принадлежат два рекорда РПЛ – по победам и очкам. Кем тогда являются другие специалисты, когда медиатренер – рекордсмен по достижениям, трофеям и качеству работы?»

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался касательно своей активности в медиапространстве.

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