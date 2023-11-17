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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черенчиков покинул «Амкар». Клуб не продлил контракт с тренером из-за вылета во Вторую лигу Б

Черенчиков покинул «Амкар». Клуб не продлил контракт с тренером из-за вылета во Вторую лигу Б

«Контракты тренерского штаба действовали до 15 ноября. При выполнении задачи контракты бы продлились.

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