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Лещук — о кричалке про «Спартак»: «Как я могу жалеть о чем-то, если мы их обыграли?»

Лещук — о кричалке про «Спартак»: «Как я могу жалеть о чем-то, если мы их обыграли?»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, жалеет ли он о том, что начал скандировать кричалку с фанатами после победы над «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

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