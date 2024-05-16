Русские пограничники на радость Западу покидают Армению, но есть одно "но"

Ильдус, злато место пусто не бывает. У нас там база, она только условно считается пограничной, но самая что ни на есть боевая. Мы не имеем право потерять свое военное присутствие в Армении (Закавказье), иначе там появятся полноценные французские и американские военные базы. И нам придется тратить значительно больше средств, чтобы их блокировать.

ольга решетникова

Насколько я понимаю, лучше держать оборону подальше от своих границ. (Именно поэтому америкосы держат свои базы и войска в Европе и по всему миру). Поэтому (предполагаю), натовские ракеты не успеют долететь до территории России, их собьют на границе с Турцией и Ираном. А вот когда натовские войска расположены у наших границ - тогда у этих ублюдков есть возможность обстреливать наши города, как и делают, руками бандерлогов. Именно поэтому было спокойно, когда финны не были в нато. И войска нато были подальше от наших границ. Так что, пусть наши охраняют "чужую границу",