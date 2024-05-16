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Русские пограничники на радость Западу покидают Армению, но есть одно "но"

Русские пограничники на радость Западу покидают Армению, но есть одно "но"

Захарова опровергла слухи о предложении России вывести всех пограничников из республикиПосле того, как Владимир Путин провёл 8 мая переговоры с премьером Армении, в Сети появились различные спекуляции.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Ильдус, злато место пусто не бывает. У нас там база, она только условно считается пограничной, но самая что ни  на есть боевая. Мы не имеем право потерять свое военное присутствие в Армении (Закавказье), иначе там появятся полноценные французские и американские военные базы. И нам придется тратить значительно больше средств, чтобы их блокировать.
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17 час.
Владимир Лагно
А почему? Что Иран и Турция наши враги???Пусть армяне и защищает там СВОЮ границу!
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16 час.
ольга решетникова
Насколько я понимаю, лучше держать оборону подальше от своих границ. (Именно поэтому америкосы держат свои базы и войска в Европе и по всему миру). Поэтому (предполагаю), натовские ракеты не успеют долететь до территории России, их собьют на границе с Турцией и Ираном. А вот когда натовские войска расположены у наших границ - тогда у этих ублюдков есть возможность обстреливать наши города, как и делают, руками бандерлогов. Именно поэтому было спокойно, когда финны не были в нато. И войска нато были подальше от наших границ. Так что, пусть наши охраняют &quot;чужую границу&quot;,
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13 час.

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