МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall за "огромную" денежную сумму для использования в фильме компании.