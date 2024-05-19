Ретро-фото из колоритного Тайваня конца 1970-х

Тайбэй — столица Китайской Республики и официальная столица провинции Тайвань в составе КНР. Это политический, экономический, образовательный и культурный центр Тайваня и один из важнейших городов в Восточной Азии.
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