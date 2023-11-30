Это Слоуп-Пойнт, самая южная оконечность Южного острова Новой Зеландии.Потоки воздуха беспрепятственно пересекают открытые пространства огромного приполярного Южного океана на протяжении более 3000 км, а затем сталкиваются с сушей.
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