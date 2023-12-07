Комнатное растение Кастаноспермум (Castanospermum)

Кастаноспермум - редкое вечнозеленое дерево с красивыми глянцевыми темно-зелеными листьями. В продаже можно встретить небольшие декоративные сеянцы, у которых еще сохранились крупные семядоли, напоминающие половинки каштана и придающие растению весьма необычный вид.
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