Ростислав Ищенко: Переговоры о вступлении Украины — ритуальный танец евробюрократии под распилы

Зачем ЕС имитирует переговоры о членстве Украины, если принять её в нынешнем виде невозможно? Может ли Европейский Союз разорвать многовековые экономические связи ради политических амбиций? Почему расширение на восток всегда было политическим, а не экономическим решением? И превратится ли Чёрное море в полигон для безэкипажных провокаций ЕС? Сегодняшнее открытие переговорного кластера номер шесть … Читать далее: https://govorit.