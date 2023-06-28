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Не всегда кнут хорош

Не всегда кнут хорош

Почему Путин так активно, от души, искренне и публично благодарит военных и силовиков за противодействие военному мятежу Пригожина? А не спрашивает строго с некоторых из них за бездеятельность, позволившую ВЧК "Вагнер" дойти до Подмосковья? 1.

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