Не всегда кнут хорош

Почему Путин так активно, от души, искренне и публично благодарит военных и силовиков за противодействие военному мятежу Пригожина? А не спрашивает строго с некоторых из них за бездеятельность, позволившую ВЧК "Вагнер" дойти до Подмосковья? 1.