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Daily Storm

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ЛДПР повторно внесет закон о пожизненном запрете на въезд для мигрантов с судимостью

ЛДПР повторно внесет закон о пожизненном запрете на въезд для мигрантов с судимостью

Партия также поддержит законопроект о невозможности получения гражданства иностранцами с непогашенными судимостямиЛДПР повторно внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для мигрантов и лиц без гражданства с судимостью, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

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