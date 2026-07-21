ЛДПР повторно внесет закон о пожизненном запрете на въезд для мигрантов с судимостью

Партия также поддержит законопроект о невозможности получения гражданства иностранцами с непогашенными судимостямиЛДПР повторно внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для мигрантов и лиц без гражданства с судимостью, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
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