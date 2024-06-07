Экосистема Samsung по использованию чиплетов привлекает новых партнёров Дальн...

Экосистема Samsung по использованию чиплетов привлекает новых партнёровДальнейшее развитие вычислительной техники кажется участникам рынка немыслимым без использования многокристальной упаковки в сложных пространственных сочетаниях, но крупные игроки пока развивают обособленные экосистемы, подразумевающие её применение.
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