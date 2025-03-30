Индия представила истребитель Су-30МКИ в тяжеловооруженной версии

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO, примерный аналог «Ростеха») опубликовала изображение, на котором запечатлён истребитель Су-30 МКИ, вооружённый 4 ракетами класса «воздух-поверхность» RudraM-III – до две на каждой консоли крыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии