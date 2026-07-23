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ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России

Санкционный список ЕС пополнили 170 организаций и 48 физических лиц, среди мер — замораживание активов 94 российских банков, запрет на транзакции с НПЗ и нефтетрейдерами, а также ограничение доступа к криптовалютным сервисам.

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